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عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:32 ص
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول طعن مرتضي منصور بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادي وروجوعه من جديد لرئيس النادي وإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاده.
وكان مرتضي منصور قد تقدم بطعن بوقف قرار تجميد مجلس الزمالك وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة ولذلك تم وقف واستبعاد مجلس مرتضي منصور بجانب المدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحسن الانتصاء من تحقيقات النيابة العامة.