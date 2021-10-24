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البورصة توقف التعامل علي أسهم " مطاحن جنوب القاهرة"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على اسهم شركة مطاحن ومخابزجنوب القاهرة والجيزة  إعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم.

وأوضحت البورصة ، أن الإيقاف قد تم  في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص قرارات مجلس إدارة الشركة الكاملة المنعقد بتاريخ 23/10/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خلال العام المالي الماضي 2020-2021، صافي خسائر بلغ 54.21 مليون جنيه بالعام المنتهي في يونيو الماضي، مقابل خسارة 34.36 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس العام المالي الماضي لتصل إلى 141.97 مليون جنيه، مقابل 202.06 مليون جنيه خلال العام المالي 2019- 2020.

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