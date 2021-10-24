البورصة توقف التعامل علي أسهم " مطاحن جنوب القاهرة"

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على اسهم شركة مطاحن ومخابزجنوب القاهرة والجيزة إعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم.

وأوضحت البورصة ، أن الإيقاف قد تم في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص قرارات مجلس إدارة الشركة الكاملة المنعقد بتاريخ 23/10/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خلال العام المالي الماضي 2020-2021، صافي خسائر بلغ 54.21 مليون جنيه بالعام المنتهي في يونيو الماضي، مقابل خسارة 34.36 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



