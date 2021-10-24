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الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط العاصمة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:41 ص
الشرطة السودانية
الشرطة السودانية
وكالات

أطلقت  الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط العاصمة.

 

وقد أغلق المعتصمون في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، طرقًا في وسط العاصمة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، انطلقت تظاهرات دعم الانتقال الديمقراطي في الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

 وقد أغلقت لجنة اعتصام القصر الرئاسي بالسودان، شارع الجمهورية الحيوي وسط الخرطوم، بعد توجه المعتصمين إلى مقر رئاسة الوزراء.


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الغاز المسيل للدموع الشرطة السودانية السودان

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