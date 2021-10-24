Advertisements

44% ارتفاع في أرباح " مطاحن الإسكندرية" خلال 3 شهور

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن المؤشرات المالية في أول 3 أشهر من العام المالي الجاري،  حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 44%.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 5.69 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة اليوم، تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 46.1 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 46.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


 
يشار إلى أن مطاحن ومخابز الإسكندرية سجلت صافي ربح بلغ 18.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 8.08 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 185.54 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 189.51 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أخبار تهمك

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في تشكيل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

وسط مفاجآت.. كلوب يستقر على تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ 35 دقيقة

الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يوضح موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:35 ص

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

10:32 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

12:38 ص

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements