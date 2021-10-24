44% ارتفاع في أرباح " مطاحن الإسكندرية" خلال 3 شهور

أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن المؤشرات المالية في أول 3 أشهر من العام المالي الجاري، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 44%.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 5.69 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة اليوم، تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 46.1 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 46.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









يشار إلى أن مطاحن ومخابز الإسكندرية سجلت صافي ربح بلغ 18.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 8.08 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.



