مفاجآت.. سولشاير يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول في البريميرليج

يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: هاري ماجواير، لينديلوف، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: بول بوجبا، مكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو.



