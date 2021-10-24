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ضبط متهم بالنصب على مواطني الإسماعيلية بدعوى توظيف أموالهم

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:49 ص
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (اثنين من المواطنين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهما بدعوى توظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين منهم  راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهما فى مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (أربعمائة ألف جنيه) من الشاكيين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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