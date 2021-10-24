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أحمد زاهر يخوض أولى بطولاته المطلقة رمضان القادم

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:50 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
آيه عبد العزيز
أحمد زاهر يخوض أولى بطولاته المطلقة رمضان القادم
يدخل الفنان أحمد زاهر السباق الرمضاني القادم بمسلسل من بطولته، حيث يقوم حالياً بالتحضير له، ومن المقرر أن يبدأ زاهر تصوير العمل بعد الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "فارس"، ولم يكشف زاهر تفاصيل العمل بعد إذ يتكتم على تفاصيله.

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الكلمات المفتاحية

فن فارس الفجر احمد زاهر

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