وزير المياه السنغالي: نرتبط بشكل كبير مع الدول العربية بمواجهة التحديات المائية



وأشار إلى اعتزام السنغال في مؤتمرها للمياه إيلاء موضوع التغيرات المناخية أهمية قصوى تقديم إجابات ملموسة لأزمة المياه والالتزام بتعهدات أهداف التنمية المستدامة.



ويعقد أسبوع القاهرة للمياه للعام الرابع على التوالي، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات العالمية.



ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.



وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.



ويتضمن الأسبوع عددا من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.



أكد وزير المياه والصرف الصحي السنغالي سيرين مباي ثيام، أن السنغال مرتبطة بشكل كبير مع الدول العربية وخصوصا جمهورية مصر العربية في مواجهة التحديات الخاصة بالمياه.وقال الوزير السنغالي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه اليوم الأحد - إن موضوع أسبوع المياه هو موضوع مهم يندرج ضمن أولويات المنتدى التاسع للمياه في داكار.. مشيرا إلى أهمية قضية الموارد المائية وحمايتها في ظل النمو الديموغرافي الحالي، ما يشكل أهمية قصوى للدول التي تعاني من ندرة المياه.وأضاف أن موضوع نسخة أسبوع المياه الحالي يدعوا للتفكير في أزمة المياه.. لافتا إلى أن المناطق الجافة تعتبر "معملا كبيرا" لفهم أزمة المياه والتغيرات المناخية وهو ما يتطلب الاستفادة من كل قطرة مياه لحماية صحة الإنسان والبيئة من التغيرات المناخية.وأوضح أن العالم يواجه تحديات كبيرة من ندرة في المياه، لذا حان الوقت للنظر إلى الحقيقة المناخية لنضمن أمن الإنسان.. موضحا أنه يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أزمة المياه المتعلقة بأزمة المناخ.