ضبط كمية من الأدوات المنزلية مجهولة المصدر داخل مخزن مخالف بالقاهرة





وعثر بداخل المخزن على المضبوطات (20190 قطعة أدوات منزلية مختلفة الأنواع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن أدوات منزلية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأدوات المنزلية مجهولة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.