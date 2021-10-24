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سعفان يشارك في الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة العمل العربية بالدوحة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:53 ص
الوزير
الوزير
مارينا بشارة
شاركت حكومة مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

مؤتمر العمل العربي

افتتحت الاجتماعات بجلسة إجرائية بحضور أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وتم انتخاب ناصر المير رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أصحاب الأعمال من دولة قطر، والدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف نائبا لرئيس المجلس عن العمال.

وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة علي هذا الترشيح من أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال ".

ومن جانبه قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان الشكر والتقدير لأعضاء المجلس، شاكرا رئيس مجلس الإدارة السابق على الفترة التي ترأس فيها المجلس، مهنئا ناصر المير رئيس المجلس الجديد والثقة التي أولاها له المجلس مقدما له هدية تذكارية من الصناعة المصرية، تعبيرًا منه على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات على كافة المستويات.

وأكد سعفان أهمية وضع آلية لمناوبة رئاسة مجلس الإدارة بين الدول على أن يتم وضع مقترح لمشروع بذلك يعرض على مجلس الإدارة في جلسته القادمة تمهيدا لعرضه على المؤتمر القادم.

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محمد سعفان سعفان الدوحة

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