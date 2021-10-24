Advertisements

ضبط ٩٨٢٨ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
كمامة
كمامة
إيريني صفوت
تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ٩٨٢٨ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ٢٤٦ قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٩٢٥ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. 

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر محاكمة قوات الأمن حوادث تحقيق النيابة الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في تشكيل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

محمد عواد: أنا رقم "1".. وتم استبعادي من تشكيل الزمالك لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

إليسا تكشف حقيقة إرتدائها درعًا واقيًا أثناء حفلتها ببغداد

منذ نصف ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 12 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 20 ساعة

مودريتش يحسم مستقبله داخل ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

09:35 ص

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

11:38 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

11:35 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

12:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements