ضبط ٩٨٢٨ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ٩٨٢٨ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ٢٤٦ قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٩٢٥ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.



