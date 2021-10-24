إليسا تكشف حقيقة إرتدائها درعًا واقيًا أثناء حفلتها ببغداد

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة إرتداءها درعاً واقياً خلال حفلها الموسيقي الأخير في العاصمة العراقية بغداد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".



حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقية ولا لغيرو، وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية "



أضافت:"كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة".





وكانت النجمة إليسا قد أحيت حفلاً غنائياً في بغداد بمدينه سندباد لاند وقدمت خلاله مجموعة من أغانيها المتميزة.