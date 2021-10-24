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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24/10/2021 في مصر

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:56 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الـ24 من أكتوبر 2021 في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، خريفية الأجواء على كافة الأنحاء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
 
حالة الطقس اليوم

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس اليوم خلال فترات الليل، يسودها طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مع ميول للبرودة فى آخرة ساعاته.
 
حالة الطقس اليوم ونشاط الرياح

وأوضحت "الأرصاد"، أن جالة الطقس اليوم تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة،مع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
 
القاهرة 27 18.
الإسكندرية 26 19.
مطروح 25 18.
سوهاج 30 18.
قنا 32 19.
أسوان 35 20.

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