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ضبط أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية لحيازته 90 طربة حشيش

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:58 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة، وبحوزته (عدد 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام– مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات مشاركةً مع المتهم الثاني "هارب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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