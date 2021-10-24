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محمد عواد: أنا رقم "1".. وتم استبعادي من تشكيل الزمالك لهذا السبب

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يرى نفسه رقم 1 في مركزه حتى ولو جلس على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أنه تم استبعاده من تشكيل الأبيض لأنه لا يفتعل للأزمات.

وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى، "لديّ ثقة في نفسي وأرى نفسي رقم 1 حتى لو جلست بديلاً، ولكن سأشارك وأحدث الفارق مثل ماحدث عندما جلست سنة ونصف ثم شاركت في أصعب مباريات الموسم بشهادة المدير الفني".


وتابع، "أكثر ما أزعجني هو تصدير أنني افتعل مشاكل مع زملائي وأننا مستمر لأجل المال ولكن الله يعلم بنيتي وبسبب تمسكي بالنادي وأنني لم افتعل أي مشكلة مع أي لاعب وأنني أكثر الناس التزامًا في مواعيدي وتدريباتي، ولكن هذه هي ضريبة اللعب للزمالك فلابد أن تتحمل فما يحدث في الزمالك لايحدث في أي نادِ آخر".

وأشار، "تحدثت مع مدربي الزمالك حول أسباب استبعادي ولكن لم أقتنع بالمبررات وكنا ثلاث حراس كبار وكل لاعب يضغط بطريقته ليكون موجودًا ولم أرتكب أخطاءً كارثية حتى أبتعد عن التشكيل الأساسي ولكنني خرجت لأنني لا أتكلم ولا افتعل الأزمات".

واختتم، "إذا تحدثت عن رغبتي في الرحيل للمشاركة سيتم تصدير للمشهد أن عواد يريد الرحيل، وكنت أحضر العروض وأترك الاختيار للإدارة".

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