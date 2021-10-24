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علينا تفادي الدخول في صراع متهور.. كلمة هامة لـ"السيسي" عن سد النهضة (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:01 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، إلى أن البيان الرئاسي من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهى الأهداف التي تتفهمها مصر وتدعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق.

وأكد على أهمية إعلاء مبادىء التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، ونتفادى أن نقع في براثن التناحر في صراع متهور حول مصدر الحياة، داعيا الجميع إلى الانخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وحث الدول التي تتشاطىء الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة وعدم الإضرار بمصالح جيرانها، مشددا أن مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف.

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صراع سد النهضة الرئيس السيسي أسبوع القاهره للمياه

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