ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لاختطاف آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة شرقية).. بتلقيها اتصال هاتفي من أحد أصدقاء نجلها الذى يعمل بمحل تجارى كائن بدائرة القسم وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص "غير معلومين لديه" لمحل عمله واصطحبوا نجلها لمكان غير معلوم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه "مصاب بسحجات بالوجه").



بسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وإقر 3 متهمين بأنهم قاموا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه فخططوا للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعانوا بالمتهم الرابع لاختطافه واحتجازه داخل الشقة محل الضبط "ملك أحدهم" وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة على بياض، وبمعرفتهم تم ضبطهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



