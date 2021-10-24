موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ9 بالدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ، يواصل النجم المصري محمد صلاح الإبداع في بلاد الإنجليز، حيث أصبح أحد أهم لاعبي العالم، لما يقدمه مع فريقه ليفربول في "البريمير ليج" والبطولات المختلفة.





مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي يستضيفها ملعب أولد ترافورد في ديربي شمال إنجلترا الذي يقام في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



