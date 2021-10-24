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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ9 بالدوري الإنجليزي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:00 م
ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ، يواصل النجم المصري محمد صلاح الإبداع في بلاد الإنجليز، حيث أصبح أحد أهم لاعبي العالم، لما يقدمه مع فريقه ليفربول في "البريمير ليج" والبطولات المختلفة.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي يستضيفها ملعب أولد ترافورد في ديربي شمال إنجلترا الذي يقام في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد، في تمام الـ5:30 عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية مالكة حقوق بث الدوري الإنجليزي عن نقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قنواتها الرياضية.

ظروف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتأتي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وسط تألق النجم المصري محمد صلاح ما جعله أحد أهم اللاعبين على مستوى العالم، والذي يسعى إلى مواصلة أدائه المتميز.

ترتيب الدوري قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، بينما  مانشستر يونايتد اللقاء بعد هزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي وسبقها تعادل مع إيفرتون.

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