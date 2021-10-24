ضبط ٥٤٨٩ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٥٤٨٩ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائي، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.