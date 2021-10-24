الكلاسيكو.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

برشلونة وريال مدريد ، رغم رحيل كبار اللاعبين عن فريقي البارسا والريال، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا أن مباراة الكلاسيكو لاتزال محافظة على مكانتها الكبيرة باعتبارها أحد أهم ديربيات العالم.





مباراة برشلونة وريال مدريد





ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تقام اليوم على ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





أهمية برشلونة وريال مدريد





وتحتفظ مباراة برشلونة وريال مدريد برونقها ومكانتها الكبيرة عالميا رغم الغيابات التي ضربت الفريقين عقب رحيل ألمع النجوم، إلى دوريات أخرى، ويتبقى اسما الريال والبرسا كبيرا في عالم الكرة.





موعد مباراة برشلونة وريال مدريد





وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في تمام الرابعة والربع عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة والربع بتوقيت السعودية السادسة والربع بتوقيت الإمارات.





مواجهات برشلونة وريال مدريد





فاز ريال مدريد في مباراة الموسم الماضي بدوره الأول على نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الكامب نو معقل الكتلان، والتي لعبت في الـ24 من أكتوبر الماضي.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الإسباني نقل مباراة برشلونة وريال مدريد ضمن مباريات الجولة العاشرة عبر قنواتها.