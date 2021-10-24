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أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم "حبر أحمر "

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:33 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
آيه عبد العزيز
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم حبر أحمر
يستعد الفنان أحمد مجدي، لفيلم سينمائي جديد، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كمنتج بالتعاون مع شركة ستارت أدفيرتايزنج. 

ووقع الفنان أحمد مجدي، عقد إنتاج الفيلم أمس السبت، مع الثنائي صلاح منصور ومحمد فتوح أصحاب الشركة الشريكة في الإنتاج.

وأكد منتجو الفيلم أنه سيضم باقة من ألمع النجوم على الساحة الفنية، لافتين إلى أنه من المتوقع بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "حبر أحمر" تدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق وسيناريو وحوار محمد مجدي وإخراج هاشم طاهر ومدير التصوير محمد رضا وخالد القاضي مشرف عام كما يشارك المخرج الكبير مجدي أحمد علي كمشرف على الإخراج في الفيلم

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حبر احمر الفجر احمد مجدي

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