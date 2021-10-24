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ضبط محكوم عليه في عدد 451 حكما قضائيا متنوع بالقاهرة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:09 م
متهم
متهم
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول بإحدى شركات الاستثمار العقاري - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) محكوم عليه فى عدد 451 حكا قضائيا، من بينهم عدد 26 حكما جزئيا ومستأنف "تبديد" بإجمالي حبس 34 سنة، عدد 425 غرامة "مباني، سرقة تيار كهربائي" بإجمالي غرامات مالية بلغت 11 مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه.
بمواجهته بالإحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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