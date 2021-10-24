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"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإضرار بالمال العام

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:12 م
شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد مكاتب التأمينات بالقاهرة، مقيم بالقاهرة) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه مناط له المراجعة على إستمارات التأمينات الإجتماعية الخاصة بالتأمين على العاملين الملحقين حديثًا للعمل بالمنشآت المختلفة وإعتمادها، حيث قام بتزوير توقيع أصحاب المنشآت على الإستمارات التأمينية الخاصة من الأشخاص والتى تفيد عملهم بتلك المنشآت حتى يتمكنوا من صرف معاش تأمينى "على خلاف الحقيقة" وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم وأيد ماسبق من معلومات وأضاف بقيام المتهم بتزوير توقيعه على إستمارات تأمينية لعدد 22 شخص تفيد عملهم بالشركة ملكة "خلافًا للحقيقة" وتمكينهم من صرف معاش تأمينى دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإضرار بالمال العام الفجر

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