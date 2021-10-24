الطالع الفلكى الأحد 24/10/2021..أمَانَة العفرِيت!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمرفى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 14 بَابَه قبطى ، 24 تِشْرين أوَّل رُومى ، 18 ربيع الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: أيوه ، إعلان جواز ياحبيبتى ،حسناء هيفاء فى العشرين من ربيعها الوردى، الإمضاء ؟ مُراهقة.(زينات صدقى من فيلم عريس مراتى-1959)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين ، تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أو مغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





* إلى الطّوالع اليوميّة ..





برج الحمل: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم بكلمة طيّبة ووجه بشوش ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك حتى تنتهى من كافة واجباتك،لاتركن للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الجوزاء: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج السّرطان: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشكلة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الأسد: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج العذراء: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج الميزان: تصرّف متهوّر قد تبدو معه وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أوالعكس.





برج العقرب: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة ثقيلة ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج القوس: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.





برج الجدى: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً على الخطأ ، المال السّايِبْ.





برج الدّلو: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظرمختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، وهذا ليس سبباً كافياً للزعل.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.











