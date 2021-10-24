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ضمك في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة التاسعة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
سقط فريق اتحاد جدة في فخ الهزيمة أمام نظيره الشباب بهدفين دون رد ليفقد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لصالح ضمك الذي انتصر على الحزم بهدف نظيف.

فيما شهدت الجولة فوز الهلال على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بين الفريقين خطف فيها جوميز الانتصار للزعيم بهدف في الدقيقة 95.


ضمك 18 نقطة 
الإتحاد 17 نقطة
الهلال 15 نقطة
الشباب 15 نقطة 
الفيحاء 13 نقطة
النصر 12 نقطة
الفتح 12 نقطة
الشباب 12 نقطة
الأهلي 11 نقطة
الرائد 11 نقطة
الفيصلي 11 نقطة

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