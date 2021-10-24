Advertisements

رئيس الوزراء يصل باريس لتوقيع البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:14 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
مارينا بشارة
وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجري خلالها مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".

كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية.

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء باريس البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في تشكيل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

مودريتش يحسم مستقبله داخل ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ ساعة و 6 دقيقة

إليسا تكشف حقيقة إرتدائها درعًا واقيًا أثناء حفلتها ببغداد

منذ 34 دقيقة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يستقبل الرئيس الفيتنامي.. ويؤكد: سندرس المقترحات التي أثيرت خلال اللقاء

أحدثها "إيمانويل ماكرون".. أبرز الزيارات الرسمية المتبادلة بين مصر وفرنسا

مميش يوقع اتفاقية مع رئيس المنطقة الصناعية بروسية لتبادل الخبرات

الفريق مميش يوقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية في مدينة "دوبنا" الروسية (فيديو)

أحمد موسى: استثمارات روسيا في المنطقة الصناعية بقناة السويس تصل إلى 7 مليارات دولار

مصر تتقدم بطلب إبرام برنامج "قُطري" مع منظمة التعاون الاقتصادي OECD

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

09:35 ص

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

11:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

12:38 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements