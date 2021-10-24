مصرع 12 شخصا من رحالة النزهات إثر محاصرتهم بالثلوج في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، مقتل 12 شخصا من فريقين مختلفين لرحالة النزهات بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مسؤولين هنود، إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث.

وقد أفاد موقع تايمز أوف إنديا"، بأن من بين القتلى تسعة من ولاية البنغال الغربية وواحد من دلهي، بينما هوية شخصين آخرين لم يتم التحقق منها بعد.

ويذكر أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 أكتوبر وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.