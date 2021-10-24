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مفوضية الانتخابات الليبية: سيتم نشر قوائم الناخبين غدا لإتاحة الفرصة لأي طعن محتمل بها

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:33 م
رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية
وكالات

قالت مفوضية الانتخابات الليبية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم نشر قوائم الناخبين غدًا لإتاحة الفرصة لأي طعن محتمل بها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

تسير ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من هذا العام، والتي من المفترض أن تكون حجر الأساس لعودة الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة الانقسام الذي تعيشه، لكن تطور الأحداث الأخيرة على الساحة السياسية والميدانية يوحي بأزمة تلوح في الأفق والتي قد تعرقل هذه الاستحقاقات المنتظرة.

 

ووفقا لتقارير روسية، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سابقاً، جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حيث رأى أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل.

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