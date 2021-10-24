كيف يتجنب الزمالك الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي؟

حسم فريقي الأهلي والزمالك تأهلهما رسميا إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري 2021 - 2022.





وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات الأفريقي بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7 - 2 في مجموع مباراتي دور الـ32، بينما صعد الزمالك على حساب توسكر الكيني بالفوز عليه 5 - 0 في مجموع المبراتين.





تصنيف الأهلي والزمالك في مجموعات إفريقيا





ويتواجد النادي الأهلي في المستوى الأول في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية قبل قرعة دور المجموعات، بينما من المتوقع أن يتواجد الزمالك في المستوى الثاني.





وبذلك من المحتمل أن يتواجد الزمالك والأهلي في مجموعة واحدة، خاصة وأن اللوائح لا تمنع فريقين من دولة واحدة التواجد في نفس المجموعة بالبطولة.





كيف يتجنب الزمالك الصدام مع الأهلي؟





هناك حالة وحيدة ستمنع ذلك، وهي ألا يتأهل لدور المجموعات أحد الأندية التي تحتل المراكز من الثاني إلى الرابع في التصنيف، وهي فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي على الترتيب.





ويحتاج الترجي للفوز في ملعبه حمادي العقربي على الاتحاد الليبي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف، بينما يحتاج الوداد تعويض هزيمته ذهابا أمام هارتس أوف أوك ذهابا.



