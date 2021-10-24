Advertisements

كيف يتجنب الزمالك الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي؟

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:33 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
حسم فريقي الأهلي والزمالك تأهلهما رسميا إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري 2021 - 2022.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات الأفريقي بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 7 - 2 في مجموع مباراتي دور الـ32، بينما صعد الزمالك على حساب توسكر الكيني بالفوز عليه 5 - 0 في مجموع المبراتين.

تصنيف الأهلي والزمالك في مجموعات إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي في المستوى الأول في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية قبل قرعة دور المجموعات، بينما من المتوقع أن يتواجد الزمالك في المستوى الثاني.

وبذلك من المحتمل أن يتواجد الزمالك والأهلي في مجموعة واحدة، خاصة وأن اللوائح لا تمنع فريقين من دولة واحدة التواجد في نفس المجموعة بالبطولة.

كيف يتجنب الزمالك الصدام مع الأهلي؟

هناك حالة وحيدة ستمنع ذلك، وهي ألا يتأهل لدور المجموعات أحد الأندية التي تحتل المراكز من الثاني إلى الرابع في التصنيف، وهي فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي على الترتيب.

ويحتاج الترجي للفوز في ملعبه حمادي العقربي على الاتحاد الليبي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف، بينما يحتاج الوداد تعويض هزيمته ذهابا أمام هارتس أوف أوك ذهابا.

الكلمات المفتاحية

بطل النيجر اللعبه الحرس الوطني بطل النيجر

أخبار تهمك

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد عواد: أنا رقم "1".. وتم استبعادي من تشكيل الزمالك لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

إليسا تكشف حقيقة إرتدائها درعًا واقيًا أثناء حفلتها ببغداد

منذ نصف ساعة

كومان يجهز مفاجأة لريال مدريد في تشكيل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

مودريتش يحسم مستقبله داخل ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

09:35 ص

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

11:38 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

11:35 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

12:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements