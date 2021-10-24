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نضال الشافعي يوشك على الإنتهاء من تصوير حكاية "90 يوم"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:04 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
هبة أحمد
أوشك الفنان نضال الشافعي على الإنتهاء من تصوير  مشاهده في حكاية "90 يوم"، المقرر عرضها قريباً ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وهي بطولة دنيا عبدالعزيز، ميمي جمال، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، عفاف رشاد، أحمد رفعت، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي. 

وكان الفنان نضال الشافعي قد انضم لأسرة المسلسل الأسبوع الماضي عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وعرض من مسلسل "ورا كل باب" قبل شهر رمضان الماضي خمس حكايات، الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل، ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيي الدين، ومنى عبدالغني، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحي عبدالوهاب، ورشا مهدي. 

الكلمات المفتاحية

نضال الشافعي ميمي جمال حكاية 90 يوم

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