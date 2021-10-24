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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:05 م
تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط حصدها من 9 مباريات، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات. ويسعى نيوكاسل يونايتد في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويسعى البلوز في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد يوم السبت 30 أكتوبر 2021 على استاد سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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