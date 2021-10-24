اختيار نهى زكي عضو "التنسيقية" مقررة لقانون المواد الأحيائية بمجلس الشيوخ

اختيرت النائبة نهي زكي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، في سابقة هي الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.





وتعتبر النائبة نهى زكي، والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هي أول سيدة يتم اختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس.





الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظوا ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.



