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اختيار نهى زكي عضو "التنسيقية" مقررة لقانون المواد الأحيائية بمجلس الشيوخ

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:13 م
النائبة
النائبة
محمد المسلمي
اختيرت النائبة نهي زكي، عضو  المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، في سابقة هي الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتعتبر النائبة نهى زكي، والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هي أول سيدة يتم اختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس. 

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظوا ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعتبر القانون الجاري مناقشتة والذي تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

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