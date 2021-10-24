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مفوضية الانتخابات الليبية: سيتم فتح باب الترشح للانتخابات بعد إكمال الاستعدادات اللوجستية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:14 م
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
وكالات

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الأحد، أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات بعد إكمال الاستعدادات اللوجستية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

تسير ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من هذا العام، والتي من المفترض أن تكون حجر الأساس لعودة الاستقرار في البلاد وإنهاء حالة الانقسام الذي تعيشه، لكن تطور الأحداث الأخيرة على الساحة السياسية والميدانية يوحي بأزمة تلوح في الأفق والتي قد تعرقل هذه الاستحقاقات المنتظرة.

 

ووفقا لتقارير روسية، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سابقاً، جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حيث رأى أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل.

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