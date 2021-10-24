عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه الشكر للجماهير على الثقة والدعم المتواصل في الأونة الأخيرة.





وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول طعن مرتضي منصور بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادي وروجوعه من جديد لرئيس النادي وإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاده.





وقال رئيس الزمالك في تصريحاته اليوم إن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا للحق وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.





وأكد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها من جديد في الزمالك موجها رسالة للجماهير "اطمئنوا".





وعن إمكانية رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك، قال مرتضى منصور: "أنا من أتيت بكارتيرون إلى القلعة البيضاء، وهو مستمر ومتواجد مع الفريق".