جيهان خليل: استمتعت بالعمل مع المخرج أحمد شفيق في حكاية "على الهامش".. ونيرمين الفقي لطيفة جداً





وأكدت جيهان خليل على أن كواليس العمل كانت ممتعة و مريحة جداً، لافتة إلى أنها كانت محظوظة لأنها تعاونت مع المخرج أحمد شفيق.





وأضافت قائلة :" أحمد شفيق مريح في الشغل، وكان الشغل ماشي بسلاسة والجو بيننا كممثلين كان كله لطيف، كما كنا طول الوقت بنضحك ومبسوطين حتى لو بنصور دور شر أو صعب".



وأعربت جيهان خليل عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنانة نيرمين الفقي، مُضيفة:"استمتعت بالعمل مع الفنانة نيرمين الفقي، لإنها جميلة جداً، ورغم تعاملي معها لأول مرة إلا أنها لطيفة جداً، ومريحة في التعامل، وأنا انبسطت جدا من الشغل معاها، فهي من الشخصيات اللي روحها طيبة، وجمال شكلها داخلي" .



حكاية "على الهامش" بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، عمرو محمود ياسين، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

حصدت الفنانة جيهان خليل، على إشادات عديدة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب مشاركتها في حكاية "على الهامش"، التي عرضت ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" .وتحدثت جيهان خليل في تصريحات صحفية لها عن سر اتقانها الشديد للدور، مُشيرة إلى أن ذلك الدور عرض عليها في وقت قصير جداً، ولكن السيناريو الذي كتبته أماني التونسي، أعطى الشخصية حقها، بالإضافة إلى أن المخرج أحمد شفيق أرشدها كثيراً لكي تظهر الشخصية بهذا الشكل.