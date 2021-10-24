بث مباشر.. كلمة رئيس الوزراء في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

يقدم موقع "لفجر الإليكتروني، بثا مباشرا لكلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.





والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، قال إنه سيتم تبادل الرؤى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه حول التحديات التي تواجه ملف المياه، والمشاركة في مناقشات علمية لإيجاد حلول قابلة للتطبيق.





وأشار "عبدالعاطي"، خلال كلمته بانطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، إلى أن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذي القرار حول العالم، منوها بأن يشارك في أسبوع القاهرة للمياه هذا العام 1800 مشارك ما بين فعلي وافتراضي.



