حالة الطقس غدا.. استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية.





كما تتوقع الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

ماذا عن حالة الطقس ليلا؟

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في ساعات الليل المتاخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





شبورة مائية في الصباح الباكر

وأكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة