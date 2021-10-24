الجيش الإثيوبي يشن غارة جوية على الجبهة الغربية في إقليم تيغراي

شن الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، غارة جوية على الجبهة الغربية في إقليم تيجراي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أجبر العدوان الإثيوبي، فى إقليم تيجراي طائرة تحمل إمدادات إغاثة على العودة، وفقًا لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن جريفيث.

وكان المنسق الأممي، أعرب عن قلق عميق إزاء استمرار الغارات التى تشنها أديس أبابا على ميكيلى عاصمة إقليم تيجراي فى شمال إثيوبيا.

وكانت رحلة الأمم المتحدة الإنسانية متجهة إلى مدينة ميكيلى عاصمة تيجراى، لكنها عادت إلى أديس أبابا بسبب الضربات الجوية.