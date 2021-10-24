تطعيم 781 ألف مواطن ضد كورونا في المنوفية

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن إجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا في محافظة المنوفية 781 ألف مواطن حتى الآن، ضمن الحملات المتنقلة والمراكز الثابتة، ومراكز التطعيم في الجامعات، ومراكز تطعيم المسافرين، وتطعيم الجهات الحكومية وفق خطة المحافظة.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد العسكري، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية الصحة بالمنوفية ومسئول اللقاح، في تصرح صحفي خاص لـ الفجر، إن مراكز تلقي لقاح كورونا تم رفعها إلى 55 مركزا في جميع أنحاء المحافظة، تسهيلًا علي المواطنين.



وأشار إلى توفير عدد من اللقاحات المختلفة،"أسترازينكا، سينوفارم، فايز، جنسون" تسهيلا على المواطنين، وللتوسع في تلقي لقاح كورونا وذلك لمن يرغب في تلقي اللقاح وبناءً علي البرتكيول الخاص بخطة مديرية الصحة في المنوفية، موضحا بأن لقاح جنسون هو مخصص للمسافرين فقط لاحتواءه علي جرعه واحده فقط.



وأوضح جودة، أن قوافل لقاحات فيروس كورونا الثابتة والمتنقلة تعمل علي قدم وساق في دور هام لتطعيم جميع المواطنين في محافظة المنوفية باللقاح في ظل توجيهات الدولة، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال توجية حملات التطعيم المتنقلة لتغطية جميع القرى، للانتهاء من تطعيم جميع المواطنين بالمحافظة.



وطالب جودة، جميع أبناء محافظة المنوفية بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح في هذه المراكز وتحديد موعد، مؤكدا أنه في حالة وجود قافلة متنقلة بالقرية التابع لها الشخص يذهب إليها مباشرة ويقوم بالحصول على اللقاح مباشرة.