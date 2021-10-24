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في هذا الموعد.. لعبة PUBG: New State متاحة على هواتف الآيفون وأندرويد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
كشقت شركة تطوير الألعاب الكورية الجنوبية Krafton عن موعد إتاحة لعبتها القادمة PUBG: New State لهواتف الأيفون وأندرويد.

وأكدت الشركة أن لعبة PUBG: New State ستنطلق رسميًا على iOS و Android في أكثر من 200 دولة في 11 نوفمبر.

وتعتبر لعبة PUBG: New State، التي طورتها PUBG Studios، مجانية من الجيل التالي للموبايل والتى ستكون متاحة في 17 لغة مختلفة

وأكد سي إتش كيم ، الرئيس التنفيذي كرافتون في بيان أن الشركة توصل إنتاج الألعاب التي سيستمتع بها اللاعبون في جميع أنحاء العالم، قائلا "نحن ملتزمون بتقديم تجربة موسعة استنادًا إلى الاعتقاد بأن الألعاب ستصبح أقوى أنواع الوسائط".

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