عاجل.. السيسي يوفد مندوبا إلى الأمم المتحدة لهذا السبب

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.





وأصدر السيسى، رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الداخل ويمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأحد.



