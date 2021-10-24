Advertisements

رسالة قوية من شريف إكرامي بعد تحطيم رقم الحضري

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:31 م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
محمد زويد
عبر شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز. عن فخره الشديد بوصوله للرقم ١٠٠ في عدد المباريات القارية مع الأندية في البطولات الأفريقية، موضحا أنه إنجاز كبير ويستحق الفخر متمنيا أن يستمر في مواصلة مسيرته بأفضل صورة ممكنة.

ووجه الحارس الشكر لنادي بيراميدز ومسئوليه وكذلك زملائه بالفريق والجهاز الفني على الدعم الكبير له في الفترة الماضية حتى تحقق الإنجاز الكبير.

وقال شريف إكرامي:" فخور بوصولي للمباراة رقم ١٠٠ كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الأفريقية، كل الشكر لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز، و شكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء شعاره ٨٨ مباراة أفريقية، أشكر كل زملائي وكل مدرب تعلمت منه يوما، وأدعو الله أن يوفقني فيما هو قادم لتحقيق المزيد من الأحلام.. لي كلاعب ولنا في بيراميدز كفريق".

الكلمات المفتاحية

شريف اكرامي رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تصرف مفاجئ من القيادي الإخواني محمود عزت قبل محاكمته

منذ ساعة و 27 دقيقة

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. القضاء الإداري تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من وليد سليمان بعد إصابته القوية في لقاء الأهلي والحرس الوطني.

منذ ساعة و 17 دقيقة

كيف يتجنب الزمالك الوقوع في مجموعة واحدة مع الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)

منذ 18 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عاجل من محكمة القضاء الإداري بشأن محمد مجاهد ونادي سموحة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد مجانًا بدون تشفير

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

شريف إكرامي يتفق مع الأهلي لإعلان انضمامه إلى بيراميدز

شريف إكرامي: دوري مع الأهلي انتهي

ملك الكلين شيت.. محمد الشناوي يُعادل الرقم القياسي لـ"إكرامي" في الدوري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:28 م

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)

01:56 م

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

12:31 م

عاجل.. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد عودته للزمالك (فيديو)

12:33 م

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

11:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements