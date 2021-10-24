رسالة قوية من شريف إكرامي بعد تحطيم رقم الحضري

عبر شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز. عن فخره الشديد بوصوله للرقم ١٠٠ في عدد المباريات القارية مع الأندية في البطولات الأفريقية، موضحا أنه إنجاز كبير ويستحق الفخر متمنيا أن يستمر في مواصلة مسيرته بأفضل صورة ممكنة.





ووجه الحارس الشكر لنادي بيراميدز ومسئوليه وكذلك زملائه بالفريق والجهاز الفني على الدعم الكبير له في الفترة الماضية حتى تحقق الإنجاز الكبير.





وقال شريف إكرامي:" فخور بوصولي للمباراة رقم ١٠٠ كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الأفريقية، كل الشكر لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز، و شكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء شعاره ٨٨ مباراة أفريقية، أشكر كل زملائي وكل مدرب تعلمت منه يوما، وأدعو الله أن يوفقني فيما هو قادم لتحقيق المزيد من الأحلام.. لي كلاعب ولنا في بيراميدز كفريق".



