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نجم الأهلي السابق يساند موسيماني ويُطالب بعدم رحيله

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:53 م
موسيماني
موسيماني
يسري محمد


مازالت الأحاديث مستمرة داخل النادي الأهلي خلال هذه الفترة، حول إمكانية تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أنه ضد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

وأضاف إبراهيم سعيد محلل برنامج أوضة اللبس خلال وجوده مع شادي محمد مقدم البرنامج على قناة النهار:" أنا ضد رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال الوقت الحالي وأؤيد الاستقرار".

وأكد:" موسيماني تشبع خلال الفترة الماضية بالتتويج بطولتي دوري أبطال أفريقيا ولكن أنا ضد رحيله".

وأردف:" بداياتي فى الناشئين مع نادي الزمالك ولكن والدي كان أهلاوي وقال لي ستلعب فى الأهلي".

وأتم:" لعبت فى أندية جماهيرية الأهلي والزمالك والأسماعيلي ذات الطابع الخاص، وكنت أتمني اللعب فى المصري البورسعيدي".

الكلمات المفتاحية

موسيماني برنامج أوضة اللبس الاهلي ابراهيم سعيد

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