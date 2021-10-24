Advertisements
تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:56 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه، لافتا إلى أن الطبيعة الجغرافية حتمت على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، إلى أن هناك حضارات ألهمت الإنسانية قامت على ضفاف النيل، فهو يهب الحياة لملايين المصريين، لافتا إلى أن المياه ونهر النيل بالنسبة لمصر قضية ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وبقاؤه.
وأضاف أن مصر تبنت حوار أسبوع القاهرة للمياه من أجل التباحث حول أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالمياه، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه ملف المياه تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.