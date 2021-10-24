تصريح مهم من الحكومة بشأن المياه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار حول قضايا المياه، لافتا إلى أن الطبيعة الجغرافية حتمت على الدولة المصرية أن تضع المياه على رأس أولوياتها.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، إلى أن هناك حضارات ألهمت الإنسانية قامت على ضفاف النيل، فهو يهب الحياة لملايين المصريين، لافتا إلى أن المياه ونهر النيل بالنسبة لمصر قضية ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وبقاؤه.