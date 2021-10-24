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شحنات هواتف الجيل الخامس الصينية ترتفع 70 %

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاع شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين بنسبة 70.4% على أساس سنوي إلى 183 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.

ونقلت (شينخوا) عن الأكاديمية وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القول إن حجم الشحنات يمثل 73.8% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال الفترة المذكورة.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين تم إصدار 172 طرازا من الإصدارات الجديدة للهواتف المحمولة التي تدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس ما يمثل نسبة 48.6% من جميع طرازات الأجهزة المحمولة المصدرة حديثا.

وخلال شهر سبتمبر وحده شحنت الصين 15.12 مليون وحدة من هواتف الجيل الخامس بارتفاع نسبته 8.1 % على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة.

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