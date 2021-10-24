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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:55 م
ميلان
ميلان
هايدي يسري
يستضيف فريق اي سي ميلان ، يوم الثلاثاء الموافق 26‪-‬10، فريق تورينو ، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإيطالي.

موعد المباراة..
ستنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة: ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يتصدر فريق ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يكون فريق تورينو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق اي سي ميلان..

في حراسة المرمي: تاتاروشانو
في الدفاع: كالولو - كيير - توموري - كالابريا
في الوسط: بن ناصر - باكويوكو
أمامهم: لياو - كرونيتش - لياو
في الهجوم: إبراهيموفيتش

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