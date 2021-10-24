مفاجأة مدوية.. حيثيات مثيرة وراء عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك





قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر للعام الجاري 2021 بقبول طعن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور ووقف قرار إستبعاد مجلسه.





إلغاء قرار وقف مجلس مرتضى منصور





وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء القرار الصادر من مديرية الشباب والرياضة برقم 694 بتاريخ التاسع والعشرين من شهر نوفمبر للعام 2020 والذي تضمن في المادة الأولى تشكيل لجنة مؤقتة من أجل إدارة أعمال نادي الزمالك.





وجاء المنطوق الخاص بالحكم بقبول دعوى مرتضى منصور في القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه لحل مجلس إدارة القلعة البيضاء وتعيين لجنة مؤقتة مع إلزام الوزارة بدفع المصروفات.





وتضمنت الحيثيات الخاصة بالحكم تقدم هاني زادة بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب من خلاله إلغاء القرار بوقف وإستبعاد المجلس مع إختصام الطعن على المدير التنفيذي ووزير الشباب والرياضة.











