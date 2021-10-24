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اقتصادية القناة السويس تعلن استقبال 12 عربة من القطار الكهربائي الخفيف

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة، سفينة البضائع العامة "فينك هوانج سونج" القادمة من الصين لتفريغ عدد 17 طرد خاص لصالح الهيئة القومية للأنفاق، متضمنة 12 عربة من "القطار الكهربائي الخفيف" بإجمالي حمولة 510 طن، وهو مشروع ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة النقل للربط بين عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات وتلك التي تستخدم في أعمال الإنشاءات والبناء والتشييد .
 
واستقبل ميناء العين السخنة أيضاً أكبر سفينة صب جاف وهي سفينة الحديد CAPE KORL قادمة من سلطنة عمان بحمولة 165000 ألف طن حديد خام "صب جاف" كأول حمولة بهذا الوزن تدخل الميناء .
 
ويعتبر ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أعمال التطوير الجارية بالميناء لزيادة عوائده وجاهزية الميناء لاستقبال أحدث السفن العملاقة بحمولات ضخمة لتميز موقعه على البحر الأحمر.
 
يذكر أن موانئ المنطقة الاقتصادية تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما يضيف لهذه الموانئ الكثير من المميزات، وبما يحقق التنافسية مع مثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.
 

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