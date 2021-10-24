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محمد مجاهد يعود من جديد لانتخابات سموحة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:10 م
محمد مجاهد
محمد مجاهد
الفجر الرياضي
قال الدكتور السيد البحيري المستشار القانوني إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمت اليوم بعودة محمد السيد مجاهد المرشح لرئاسة نادي سموحة إلى قوائم المرشحين مرة أخرى، بعدما حكمت في الشق المستعجل بالدعوى.

أوضح البحيري أن محمد مجاهد قدم دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد السيد وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ونادي سموحة، يطلب أحقيته في العودة لقوائم الانتخابات بعد استبعاده منها، وحكمت المحكمة اليوم بأحقيته في العودة.

أشار إلى أن حكم المحكمة واجب النفاذ بالمسودة وهي التي  أكدت أن يكون ترتيب محمد مجاهد في قائمة مرشحي رئاسة نادي سموحة هو الثالث وبالتالي سيعود ويشارك في الانتخابات المحدد لها يوم ٢٩ أكتوبر الجاري، وسيكون ضمن المرشحين على منصب الرئيس.

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