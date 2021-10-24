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اشتباكات عنيفة بين طالبان ومسلحين في مدينة هرات غربي أفغانستان

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:10 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

أعلنت مصادر أفغانية، اليوم الأحد، عن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين طالبان ومسلحين في مدينة هرات غربي أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

حركة طالبان افغانستان اشتباكات عنيفة

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